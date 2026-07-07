DAX 24.897 -2,2%ESt50 6.205 -1,8%MSCI World 4.811 -0,7%Top 10 Crypto 8,1160 -2,3%Nas 25.810 +0,0%Bitcoin 54.315 -2,2%Euro 1,1430 +0,2%Öl 78,14 +2,9%Gold 4.090 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Feuerpause mit Iran beendet: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen tiefer -- UniCredit nahe Commerzbank-Mehrheit -- TUI, adidas, Alibaba, Ölpreise, Vonovia, Bayer, Lufthansa, Amazon im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie springt zweistellig an: Warum Hongkong dem Ausverkauf in Asien trotzt Alibaba-Aktie springt zweistellig an: Warum Hongkong dem Ausverkauf in Asien trotzt
Eurokurs erholt - Trump aussagen stützen die Gemeinschaftswährung Eurokurs erholt - Trump aussagen stützen die Gemeinschaftswährung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.740,00 EUR -90,00 EUR -2,35 %
STU
3.740,00 EUR -87,00 EUR -2,27 %
HAML
finanzen.net zero
Givaudan jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 34,56 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

DZ BANK

Givaudan Halten

21:06 Uhr
Givaudan Halten
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.740,00 EUR -90,00 EUR -2,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 3350 Franken belassen. Düfte des Aromen- und Duftstoffherstellers für Haushalt und Pflege sollten das Wachstum im zweiten Quartal antreiben, schrieb Thomas Maul in einem Ausblick am Mittwoch. Ungünstige Produktmix-Effekte dürften allerdings im ersten Halbjahr für einen leichten Rückgang der bereinigten operativen Konzernmarge (Ebitda) sorgen/rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Halten

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
3.428,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.312,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

21:06 Givaudan Halten DZ BANK
19.06.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
12.06.26 Givaudan Neutral UBS AG
12.06.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Handel in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI schwächelt zum Start
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags fester
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SMI steigt
finanzen.net Handel in Zürich: Gewinne im SLI
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen