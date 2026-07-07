DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,36 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 59 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an die Vorabzahlen der Bonner zum zweiten Quartal an. Der Rückenwind im Expressgeschäft dürfte auch im dritten Quartal anhalten, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 20:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,46 €
|Abst. Kursziel*:
9,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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