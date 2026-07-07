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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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56,48 EUR +0,08 EUR +0,14 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 62,36 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

08:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,48 EUR 0,08 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 59 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an die Vorabzahlen der Bonner zum zweiten Quartal an. Der Rückenwind im Expressgeschäft dürfte auch im dritten Quartal anhalten, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 20:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,46 €		 Abst. Kursziel*:
9,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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