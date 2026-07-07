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Symbol BSLAF

Warburg Research

Basler Buy

09:01 Uhr
Basler Buy
Aktie in diesem Artikel
Basler AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 30 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Da die anstehenden Quartalszahlen des auf Digitalkameras und weitere Produkte für Maschinelles Sehen spezialisierten Unternehmens stark ausfallen sollten, biete der Kursrückgang der Aktien seit den Hochs im Juni eine gute Kaufgelegenheit, begründete Malte Schaumann seine am Mittwoch vorliegende Kaufempfehlung. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Basler AG

Zusammenfassung: Basler Buy

Unternehmen:
Basler AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,69%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Basler AG

09:01 Basler Buy Warburg Research
24.06.26 Basler Hold Warburg Research
28.08.25 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.25 Basler Hold Jefferies & Company Inc.
23.05.24 Basler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-News: Basler AG shareholders approve agenda items at today’s annual general meeting
EQS Group EQS-News: 3-month result 2026: Basler AG starts fiscal year 2026 with very strong growth in incoming orders, revenues, and earnings
EQS Group EQS-Adhoc: Basler AG reports preliminary financial results for the first quarter of 2026: Very strong start to the year; company raises forecast for 2026
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EQS Group EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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