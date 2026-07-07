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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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35,92 EUR +0,04 EUR +0,10 %
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Marktkap. 190,02 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

11:51 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,92 EUR 0,04 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3180 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein besseres Handelsgeschäft und unerwartet hohe Fördervolumina signalisiert, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Schätzung für den Nettogewinn im zweiten Quartal um 18 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar angehoben./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,66 £		 Abst. Kursziel*:
3,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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