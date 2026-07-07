Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 190,02 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3180 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein besseres Handelsgeschäft und unerwartet hohe Fördervolumina signalisiert, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Schätzung für den Nettogewinn im zweiten Quartal um 18 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar angehoben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
31,80 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
30,66 £
|Abst. Kursziel*:
3,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
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|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|11:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|11:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG