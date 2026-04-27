Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

38,42 EUR +1,32 EUR +3,54 %
STU
38,46 EUR +1,51 EUR +4,07 %
HAML
Marktkap. 213,52 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 2,95%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

11:21 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3850 Pence belassen. Am Aktienmarkt seien nur selten die Papiere des Käufers gefragt, schrieb Joshua Stone am Montagnachmittag anlässlich der negativen Kursreaktion auf die Übernahme von ARC Resources. Die hohe Übernahmeprämie verstärke dies nur noch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,25 £		 Abst. Kursziel*:
15,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

11:21 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
27.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

