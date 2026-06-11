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Renault Aktie

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Marktkap. 7,74 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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Barclays Capital

Renault Overweight

09:41 Uhr
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
28,15 EUR 0,97 EUR 3,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 42,50 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten ein "starkes Gerüst", aber es fehle an Kurstreibern, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Die Anleger sorgten sich um die Konkurrenzsituation und misstrauen dem Sparplan des Autobauers./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 14:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,84 €		 Abst. Kursziel*:
17,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,90%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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