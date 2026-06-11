Renault Aktie
Marktkap. 7,74 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 42,50 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten ein "starkes Gerüst", aber es fehle an Kurstreibern, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Die Anleger sorgten sich um die Konkurrenzsituation und misstrauen dem Sparplan des Autobauers./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,84 €
|Abst. Kursziel*:
17,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,90%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08.06.26
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|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.