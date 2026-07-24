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Vossloh Aktie

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58,85 EUR +0,10 EUR +0,17 %
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Marktkap. 1,14 Mrd. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
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WKN 766710

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ISIN DE0007667107

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Symbol VOSSF

Warburg Research

Vossloh Hold

11:16 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
58,85 EUR 0,10 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,75 €		 Abst. Kursziel*:
10,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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