Barclays Capital

Inditex Overweight

12:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56,00 auf 62,50 Euro angehoben. Er sehe die Bewertung der Aktien des Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau, schrieb Matthew Clements in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem lobte der Experte die Preisgestaltungsmacht sowie die Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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