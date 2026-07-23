Inditex Aktie
Marktkap. 169,72 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56,00 auf 62,50 Euro angehoben. Er sehe die Bewertung der Aktien des Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau, schrieb Matthew Clements in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem lobte der Experte die Preisgestaltungsmacht sowie die Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Overweight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
62,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,04 €
|Abst. Kursziel*:
11,53%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
56,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,97%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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