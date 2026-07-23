DAX 25.516 +1,7%ESt50 6.365 +1,3%MSCI World 4.800 +0,2%Top 10 Crypto 8,5870 +2,6%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.135 -0,4%Euro 1,1387 +0,0%Öl 89,23 -7,8%Gold 4.094 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Micron Technology 869020 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffspause im Iran: DAX stark -- NVIDIA mit 250-Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI? -- DroneShield, Pinewood, Infineon, Rüstung, Ölaktien, SAP, SpaceX, BYD, Shein, Micron, SK hynix im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Aufwind nach Zahlen - aber Analysten streiten über die Richtung SAP-Aktie im Aufwind nach Zahlen - aber Analysten streiten über die Richtung
JP Morgan Chase & Co. beurteilt SAP SE-Aktie mit Neutral JP Morgan Chase & Co. beurteilt SAP SE-Aktie mit Neutral
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
56,32 EUR +2,16 EUR +3,99 %
STU
52,37 CHF +2,28 CHF +4,55 %
BRX
finanzen.net zero
Inditex jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 169,72 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

Barclays Capital

Inditex Overweight

12:56 Uhr
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
56,32 EUR 2,16 EUR 3,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56,00 auf 62,50 Euro angehoben. Er sehe die Bewertung der Aktien des Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau, schrieb Matthew Clements in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem lobte der Experte die Preisgestaltungsmacht sowie die Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Overweight

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
62,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,04 €		 Abst. Kursziel*:
11,53%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
56,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,97%
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

12:56 Inditex Overweight Barclays Capital
20.07.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
10.07.26 Inditex Outperform Bernstein Research
15.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Inditex Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

dpa-afx Positive Analyse Inditex gesucht: Barclays-Hochstufung gibt Aktienkurs Auftrieb Inditex gesucht: Barclays-Hochstufung gibt Aktienkurs Auftrieb
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Wie Experten die Inditex-Aktie im Juni einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 10 Jahren verdient
Zacks Industria de Diseno Textil (IDEXY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
MarketWatch Billionaire moves into 10th place globally as Inditex sales jump
RTE.ie Zara owner Inditex reports strong start to summer trading
Business Times Zara owner Inditex reports 9% sales growth at start of first quarter
RTE.ie Inditex reassures investors with strong start to Q1
Zacks Industria de Diseno Textil (IDEXY) Surges 5.5%: Is This an Indication of Further Gains?
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Industria de Diseno Textil (IDEXY) This Year?
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen