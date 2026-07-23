AXA Aktie
Marktkap. 92,15 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Die Aktien von Axa seien recht anspruchslos bewertet./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Outperform
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
45,13 €
|Abst. Kursziel*:
15,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
45,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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