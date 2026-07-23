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AXA Aktie

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45,13 EUR +0,58 EUR +1,30 %
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41,60 CHF +1,00 CHF +2,46 %
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Marktkap. 92,15 Mrd. EUR

KGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
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ISIN FR0000120628

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Symbol AXAHF

RBC Capital Markets

AXA Outperform

14:11 Uhr
AXA Outperform
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
45,13 EUR 0,58 EUR 1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Die Aktien von Axa seien recht anspruchslos bewertet./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Outperform

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
45,13 €		 Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
45,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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