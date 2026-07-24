ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EURKGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
Symbol ATSWF
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Nicolas Herms sprach von einem soliden Quartalsbericht, das seinen Erwartungen entsprochen habe. Zudem hob er in der am Montag vorliegenden Studie den robusten Auftragseingang positiv hervor./ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,30 €
|Abst. Kursziel*:
20,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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