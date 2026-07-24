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McDonalds Aktie

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Marktkap. 164,8 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
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UBS AG

McDonalds Buy

19:26 Uhr
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
237,40 EUR 5,00 EUR 2,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor Quartalszahlen von 365 auf 340 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Fast-Food-Kette dürften vom schwierigen konjunkturellen Umfeld in den USA und weltweit belastet worden sein, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert. Dennoch sollte die Marke weltweit gut positioniert sein, um bis ins Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 269,86		 Abst. Kursziel*:
25,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 270,02		 Abst. Kursziel aktuell:
25,92%
Analyst Name:
Dennis Geiger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 328,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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