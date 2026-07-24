flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 4,01 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Online Broker habe dank starker Handelsaktivitäten, verbesserter Monetarisierung und stabiler Zinserträge das zweite Rekordquartal in Folge gemeldet, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe eine straffe Kostenkontrolle das Umsatzwachstum in ein überproportionales Gewinnwachstum umgewandelt./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,56 €
|Abst. Kursziel*:
22,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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