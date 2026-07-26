Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 36,82 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autobauer sei für Investoren nach wie vor nicht angesagt, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Große Ambitionen für das Gesamtjahr setzten ein starkes Schlussquartal voraus. Mit Blick auf Rückstellungen für den Konzernumbau und die generierten Barmittel gebe es zudem Unsicherheiten. Auch drängten chinesische Hersteller verstärkt auf die europäischen Märkte./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
72,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
71,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,98%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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