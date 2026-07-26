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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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71,44 EUR +0,28 EUR +0,39 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 36,82 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

UBS AG

Volkswagen (VW) vz Neutral

12:16 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
71,44 EUR 0,28 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autobauer sei für Investoren nach wie vor nicht angesagt, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Große Ambitionen für das Gesamtjahr setzten ein starkes Schlussquartal voraus. Mit Blick auf Rückstellungen für den Konzernumbau und die generierten Barmittel gebe es zudem Unsicherheiten. Auch drängten chinesische Hersteller verstärkt auf die europäischen Märkte./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
72,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
71,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,98%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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