Nokia Aktie
Marktkap. 46,03 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 13,50 auf 11,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrüster habe im Segment "AI & Cloud" sehr starke Auftragseingänge verzeichnet, schrieb Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sprach von einer hervorragenden Dynamik./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,10 €
|Abst. Kursziel*:
41,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,53%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|11:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
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|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nokia Underweight
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|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
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|02.02.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG