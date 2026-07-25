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KGV 47,99
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ISIN FI0009000681

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Symbol NOKBF

Deutsche Bank AG

Nokia Buy

11:11 Uhr
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8,24 EUR 0,22 EUR 2,74%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 13,50 auf 11,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrüster habe im Segment "AI & Cloud" sehr starke Auftragseingänge verzeichnet, schrieb Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sprach von einer hervorragenden Dynamik./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,10 €		 Abst. Kursziel*:
41,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,53%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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