Nokia Aktie
Marktkap. 47,59 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz des Netzwerkausrüsters habe die Konsensschätzung verfehlt, während das operative Ergebnis (Ebit) darüber gelegen habe, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Neutral
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,09 €
|Abst. Kursziel*:
-39,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-40,09%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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