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Marktkap. 47,59 Mrd. EUR

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Symbol NOKBF

UBS AG

Nokia Neutral

14:01 Uhr
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9,18 EUR 0,37 EUR 4,15%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz des Netzwerkausrüsters habe die Konsensschätzung verfehlt, während das operative Ergebnis (Ebit) darüber gelegen habe, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Neutral

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,09 €		 Abst. Kursziel*:
-39,48%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,09%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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