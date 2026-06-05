Alstom Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray passte seine Bewertung in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion an den von den Franzosen platzierten Hybrid-Bond an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Hold
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,75%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,49%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|10:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|10:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG