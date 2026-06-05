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Alstom Aktie

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16,04 EUR -0,14 EUR -0,87 %
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14,80 CHF -0,08 CHF -0,51 %
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Marktkap. 7,59 Mrd. EUR

KGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
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WKN A0F7BK

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ISIN FR0010220475

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Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Hold

10:51 Uhr
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
16,04 EUR -0,14 EUR -0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray passte seine Bewertung in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion an den von den Franzosen platzierten Hybrid-Bond an./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Hold

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,49%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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