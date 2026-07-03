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Symbol AOMFF

Deutsche Bank AG

Alstom Hold

15:41 Uhr
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
16,07 EUR 0,10 EUR 0,63%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte mit Blick auf den Auftragseingang und den Umsatz schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme der Franzosen seien selbstverschuldet und erforderten eine sorgfältigere Planung, eine disziplinierte Umsetzung, eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen Abteilungen und möglicherweise eine stärker fokussierte Geschäftsstrategie./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Hold

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,43 €		 Abst. Kursziel*:
15,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

15:41 Alstom Hold Deutsche Bank AG
08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Alstom Neutral UBS AG
11.06.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
04.06.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
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