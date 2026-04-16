Alstom Aktie
Marktkap. 10,49 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Hold
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,43 €
|Abst. Kursziel*:
257,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,54%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
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