DZ BANK

Bechtle Kaufen

14:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Bechtle von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber bescheinigte dem IT-Dienstleister am Freitag ein gutes erstes Quartal mit starkem Wachstum in allen Regionen und bei den wichtigsten Kundengruppen. Die Bewertung bleibe im historischen Vergleich gu?nstig. Der neue faire Wert resultiere aus einem höheren risikofreien Zins./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG