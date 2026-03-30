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DZ BANK

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14:01 Uhr
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Bechtle AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Bechtle von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber bescheinigte dem IT-Dienstleister am Freitag ein gutes erstes Quartal mit starkem Wachstum in allen Regionen und bei den wichtigsten Kundengruppen. Die Bewertung bleibe im historischen Vergleich gu?nstig. Der neue faire Wert resultiere aus einem höheren risikofreien Zins./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Kaufen

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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31,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
31,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

14:01 Bechtle Kaufen DZ BANK
13:11 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.04.26 Bechtle Buy UBS AG
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EQS Group EQS-News: Bechtle expects positive performance in 2026
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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