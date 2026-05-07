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Bechtle-Chef rechnet 2026 mit profitablem Wachstum

08.05.26 11:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
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NECKARSULM (dpa-AFX) - Der Bechtle-Chef hält eine Stagnation von Umsatz und operativen Gewinn im laufenden Jahr für unwahrscheinlich. "Ich rechne 2026 mit profitablem Wachstum", sagte Thomas Olemotz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Auf Nachfrage erläuterte er, dass das untere Ende der ausgegebenen - und am Freitag bestätigten - Zielspanne "aus heutiger Sicht konservativ" sei. Diese Prognose sieht sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau bis 5 Prozent darüber an.

Olemotz führte in der Telefonkonferenz aus, dass die Ziele zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr festgelegt wurden. Mittlerweile könne man den Geschäftsverlauf und die Einflüsse von möglichen Belastungsfaktoren besser einschätzen. Für eine tatsächliche Erhöhung der Jahresprognose ist es dem Manager aber noch zu früh./lew/men

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