DAX 25.467 +0,4%ESt50 6.286 +0,1%MSCI World 4.805 +0,2%Top 10 Crypto 8,3220 -2,2%Nas 24.908 -0,1%Bitcoin 55.984 -0,1%Euro 1,1398 +0,2%Öl 84,64 -4,2%Gold 4.035 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 RENK RENK73 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Berichtssaison: DAX stabil -- Wall Street uneins -- Mercedes übertrifft Margen-Erwartungen -- Goldpreis sinkt -- Rüstungsaktien, DroneShield, Oracle, Chiptitel, Apple, SpaceX im Fokus
Top News
CLARITY Act heute vertagt, KOSPI crasht: Bitcoin hält 64.900 Dollar vor dem Fed-Entscheid um 20 Uhr CLARITY Act heute vertagt, KOSPI crasht: Bitcoin hält 64.900 Dollar vor dem Fed-Entscheid um 20 Uhr
Oracle-Aktie mit größtem Analystenpotenzial - diese drei Kaufempfehlungen stechen hervor Oracle-Aktie mit größtem Analystenpotenzial - diese drei Kaufempfehlungen stechen hervor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bechtle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bechtle Aktien-Sparplan
36,92 EUR +4,64 EUR +14,37 %
STU
finanzen.net zero
Bechtle jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,99 Mrd. EUR

KGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 515870

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BHTLF

DZ BANK

Bechtle Kaufen

17:21 Uhr
Bechtle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
36,92 EUR 4,64 EUR 14,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet starken Eckdaten des IT-Dienstleisters seien auf ein Wachstum in allen Segmenten und Kundengruppen zurückzuführen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Performance und des Rekord-Auftragsbestands per Ende Juni habe er seine Prognosen erhöht./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Kaufen

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
32,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
36,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

14:11 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 Bechtle Buy UBS AG
06.07.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Bechtle AG

Dow Jones Deutliches 2Q-Wachstum Bechtle-Aktie springt zeistellig hoch: Umsatz- und Gewinnziel 2026 erhöht Bechtle-Aktie springt zeistellig hoch: Umsatz- und Gewinnziel 2026 erhöht
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Bechtle und Nemetschek sehr gefragt nach Jahreszielen
dpa-afx ROUNDUP: Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle geht weiter - Prognose erhöht
finanzen.net Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk
TraderFox Bechtle mit Pivotal News Point - Anhebung der 2026er Prognose. Die Aktie steigt aus der Bodenbildung!
finanzen.net Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 28.07.26
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester
EQS Group EQS-Adhoc: Bechtle AG: Significant Q2 growth in business volume and EBT, full-year forecast raised
EQS Group EQS-News: Bechtle AG successfully places €450 million Schuldschein loan
EQS Group EQS-News: Bechtle achieves double-digit growth in business volume and earnings
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bechtle expects positive performance in 2026
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bechtle AG zu myNews hinzufügen