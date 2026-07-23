Air Liquide Aktie
Marktkap. 112,37 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. James Hooper sprach am Dienstag von komplexen Resultaten mit mehreren Einmaleffekten. Alles in allem aber biete das Zahlenwerk wenig Anlass, etwas an seiner längerfristigen positiven Einschätzung der Aktien des französischen Industriegas-Herstellers zu ändern./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
189,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
172,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,88%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
173,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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