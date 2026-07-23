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Air Liquide Aktie

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173,28 EUR -3,36 EUR -1,90 %
STU
161,39 CHF -3,60 CHF -2,18 %
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Marktkap. 112,37 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN wurde kopiert
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

15:36 Uhr
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
173,28 EUR -3,36 EUR -1,90%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. James Hooper sprach am Dienstag von komplexen Resultaten mit mehreren Einmaleffekten. Alles in allem aber biete das Zahlenwerk wenig Anlass, etwas an seiner längerfristigen positiven Einschätzung der Aktien des französischen Industriegas-Herstellers zu ändern./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
189,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
172,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
173,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
191,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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