DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,2440 -3,8%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.080 +0,1%Euro 1,1388 +0,1%Öl 83,91 -5,0%Gold 4.023 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Berichtssaison: Dow letztlich stärker -- DAX schließt fester -- Mercedes übertrifft Erwartungen -- Goldpreis sinkt -- Apple 5 Billionen Dollar wert -- DroneShield, Oracle, Chiptitel, SpaceX im Fokus
Top News
Experte: Warum Tesla und SpaceX als Value-Aktien gelten sollen Experte: Warum Tesla und SpaceX als Value-Aktien gelten sollen
Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
170,40 EUR +4,05 EUR +2,43 %
STU
171,00 EUR +4,65 EUR +2,80 %
HAML
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 75,89 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

21:26 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
170,40 EUR 4,05 EUR 2,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Eine im zweiten Quartal leicht verfehlte Umsatzerwartung werde durch über den Erwartungen liegenden Gewinn im ersten Halbjahr ausgeglichen, sofern dieser um einen US-Zollerstattungsvorteil bereinigt werde, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
168,60 €		 Abst. Kursziel*:
36,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
170,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

21:26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
21:26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
21:26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Boom bei Smartbrillen EssilorLuxottica-Aktie: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr EssilorLuxottica-Aktie: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EssilorLuxottica-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen