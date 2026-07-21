EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 75,89 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Eine im zweiten Quartal leicht verfehlte Umsatzerwartung werde durch über den Erwartungen liegenden Gewinn im ersten Halbjahr ausgeglichen, sofern dieser um einen US-Zollerstattungsvorteil bereinigt werde, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
168,60 €
|Abst. Kursziel*:
36,42%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
170,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|21:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21:26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21:26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|02.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|21:26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG