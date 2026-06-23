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Symbol ESLOF

Deutsche Bank AG

EssilorLuxottica Hold

09:26 Uhr
EssilorLuxottica Hold
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EssilorLuxottica
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte bei 9,5 Prozent liegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte weitgehend unverändert geblieben sein, was einer Marge von 16,9 Prozent entspräche./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
165,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
165,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
265,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

09:26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
08:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10.06.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.05.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
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