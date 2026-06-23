EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 78,21 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte bei 9,5 Prozent liegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte weitgehend unverändert geblieben sein, was einer Marge von 16,9 Prozent entspräche./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
181,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
165,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
165,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
265,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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