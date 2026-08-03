EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 75,4 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 300 auf 275 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Brillenkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Umsatzanstieg und Margenverbesserung sorgten für klare Sicht auf die zweite Jahreshälfte, und der Ausblick sei trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis bestätigt worden. Smarte Gläser und die vertikale Integration über die gesamte Wertschöpfungskette der Augenoptik hinweg seien die Wachstumstreiber./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
171,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
172,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
242,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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