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Symbol ESLOF

DZ BANK

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17:51 Uhr
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EssilorLuxottica
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 300 auf 275 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Brillenkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Umsatzanstieg und Margenverbesserung sorgten für klare Sicht auf die zweite Jahreshälfte, und der Ausblick sei trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis bestätigt worden. Smarte Gläser und die vertikale Integration über die gesamte Wertschöpfungskette der Augenoptik hinweg seien die Wachstumstreiber./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

17:51 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
03.08.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
03.08.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
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