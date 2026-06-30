Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,86 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,00 auf 8,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Diese seien insgesamt weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Der mittelfristige Turnaround bleibe intakt. Kurzfristig begrenzten jedoch die höhere Unsicherheit und die verzögerte Flottenmodernisierung das Bewertungspotenzial./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Halten
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
8,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
8,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
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|13:06
|Lufthansa Buy
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|RBC Capital Markets
|10:16
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17:21
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:06
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11:26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|17:21
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|11:26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.