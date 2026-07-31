DZ BANK

Enel Kaufen

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen von 10,90 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des Versorgers sei solide verlaufen, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine ordentliche Entwicklung in Spanien und im internationalen Geschäft, die die Schwäche in Teilen Italiens kompensiert habe. Mit der soliden Bilanz und einer der höchsten Dividendenrenditen im Sektor, die durch Aktienrückkäufe aufgewertet werde, grenze sich Enel positiv gegenüber Konkurrenten ab./mf/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 09:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 09:12 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com