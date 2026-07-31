Enel Aktie
Marktkap. 97,27 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen von 10,90 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des Versorgers sei solide verlaufen, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine ordentliche Entwicklung in Spanien und im internationalen Geschäft, die die Schwäche in Teilen Italiens kompensiert habe. Mit der soliden Bilanz und einer der höchsten Dividendenrenditen im Sektor, die durch Aktienrückkäufe aufgewertet werde, grenze sich Enel positiv gegenüber Konkurrenten ab./mf/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 09:06 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 09:12 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Kaufen
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
10,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
10,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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