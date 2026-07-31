DAX 26.085 +0,3%ESt50 6.452 +0,4%MSCI World 4.908 +0,1%Top 10 Crypto 8,2480 +1,8%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.117 +0,0%Euro 1,1510 +0,0%Öl 85,72 +2,3%Gold 4.050 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick -- Gold, AMD, SpaceX, Microsoft, Palantir, Continental, ON, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Enel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Enel Aktien-Sparplan
10,00 EUR +0,06 EUR +0,64 %
STU
9,32 CHF +0,08 CHF +0,82 %
BRX
finanzen.net zero
Enel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 97,27 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

DZ BANK

Enel Kaufen

11:16 Uhr
Enel Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
10,00 EUR 0,06 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel nach Zahlen von 10,90 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des Versorgers sei solide verlaufen, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine ordentliche Entwicklung in Spanien und im internationalen Geschäft, die die Schwäche in Teilen Italiens kompensiert habe. Mit der soliden Bilanz und einer der höchsten Dividendenrenditen im Sektor, die durch Aktienrückkäufe aufgewertet werde, grenze sich Enel positiv gegenüber Konkurrenten ab./mf/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 09:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 09:12 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Kaufen

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
10,01 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
10,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

11:16 Enel Kaufen DZ BANK
31.07.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Enel-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
finanzen.net Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Freitagmittag
dpa-afx Enel-Aktie trotzdem tiefer: Gewinn über Erwartungen - Jahresziel präzisiert
dpa-afx ROUNDUP: Enel wird etwas optimistischer - Aktie fällt dennoch leicht
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro
reNEWS Enel acquires 84MW Italian wind farm
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
reNEWS Enel buys 270MW US solar portfolio
Benzinga Enel Chile Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
RSS Feed
Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen