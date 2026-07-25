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Symbol BAYZF

Deutsche Bank AG

Bayer Buy

11:41 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,18 €		 Abst. Kursziel*:
19,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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