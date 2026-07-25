Bayer Aktie
Marktkap. 46,29 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,18 €
|Abst. Kursziel*:
19,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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