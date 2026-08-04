Bayer Aktie
Marktkap. 46,29 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben./rob/bek/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,26 €
|Abst. Kursziel*:
23,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,11%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|11:16
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.