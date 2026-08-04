DAX 26.227 +0,1%ESt50 6.487 +0,0%MSCI World 4.985 +0,2%Top 10 Crypto 8,2850 +0,1%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.541 -0,1%Euro 1,1542 +0,1%Öl 80,32 +1,2%Gold 4.160 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX erneut mit Rekord -- Asiens Börsen schließen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Commerzbank, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
NVE: Spintronik-Spezialist wächst um 81 % - humanoide Robotik als große Wachstumschance! NVE: Spintronik-Spezialist wächst um 81 % - humanoide Robotik als große Wachstumschance!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
50,36 EUR +2,06 EUR +4,27 %
STU
finanzen.net zero
Bayer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 46,29 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

11:16 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
50,36 EUR 2,06 EUR 4,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben./rob/bek/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,26 €		 Abst. Kursziel*:
23,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,11%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

11:16 Bayer Buy UBS AG
09:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktuelle Analyse Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
dpa-afx Bayer-Aktie klettert: Goldman hebt Ziel an
TraderFox Bayer: Altlasten werden beiseitegeschoben und der Fokus auf die Zukunftsperspektive gerichtet!
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Grün
finanzen.net So schätzen die Analysten die Bayer-Aktie im Juli 2026 ein
finanzen.net Bayer übertrifft Gewinnerwartungen - Agrarsparte überzeugt: Aktie steigt
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen