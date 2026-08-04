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Deutsche Bank AG

Evonik Hold

12:01 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal dürfte sich nun voraussichtlich auf 600 Millionen Euro oder mehr steigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vom aktuellen Niveau aus wäre das ein Plus von sechs Prozent./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,75 €		 Abst. Kursziel*:
-4,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,17%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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