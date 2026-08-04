Evonik Aktie
Marktkap. 8,2 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal dürfte sich nun voraussichtlich auf 600 Millionen Euro oder mehr steigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vom aktuellen Niveau aus wäre das ein Plus von sechs Prozent./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,75 €
|Abst. Kursziel*:
-4,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,17%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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