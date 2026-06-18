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Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

10:21 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
15,93 EUR 0,70 EUR 4,60%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 4. August anstehenden Zahlen dürften ein starkes zweites Quartal des Chemiekonzerns belegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie geht von einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 22 Prozent aus und liegt damit über den Konsensschätzungen sowie der Unternehmensplanung. Da die erwartete gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal anhalten könnte, erscheine die Ebitda-Zielspanne für das Jahr zu konservativ. Die Expertin sieht ihre eigene Prognose etwas über deren oberem Ende und erwartet, dass Evonik den Ausblick zum Monatsende hin anpassen könnte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,97 €		 Abst. Kursziel*:
6,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,72%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:21 Evonik Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
27.05.26 Evonik Halten DZ BANK
22.05.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
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