Evonik Aktie
Marktkap. 7,46 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Eckdaten und einer erhöhten Prognose mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Spezialchemiekonzerns seien mit Blick auf die operative Gewinnentwicklung (Ebitda) stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion. Im Methionin-Geschäft sei derweil wegen des steigenden Angebots mit einer Normalisierung zu rechnen. Insofern könne sie nicht sagen können, dass die Erwartungen für das nächste Jahr nun risikofrei seien./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,85 €
|Abst. Kursziel*:
7,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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