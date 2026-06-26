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Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

13:01 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
15,96 EUR 0,06 EUR 0,38%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Eckdaten und einer erhöhten Prognose mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Spezialchemiekonzerns seien mit Blick auf die operative Gewinnentwicklung (Ebitda) stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion. Im Methionin-Geschäft sei derweil wegen des steigenden Angebots mit einer Normalisierung zu rechnen. Insofern könne sie nicht sagen können, dass die Erwartungen für das nächste Jahr nun risikofrei seien./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,85 €		 Abst. Kursziel*:
7,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

13:01 Evonik Hold Deutsche Bank AG
08:01 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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