JOST Werke Aktie
Marktkap. 909,65 Mio. EURDiv. Rendite 2,77%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen von der sich verbessernden Lage auf dem US-Lkw-Markt sowie von Preiserhöhungen in Europa profitieren. Letztere dürften darauf abzielen, die höheren Kosten auszugleichen./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,10 €
|Abst. Kursziel*:
35,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,47%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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