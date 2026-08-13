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Symbol JSTWF

Deutsche Bank AG

JOST Werke Buy

12:41 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
56,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen von der sich verbessernden Lage auf dem US-Lkw-Markt sowie von Preiserhöhungen in Europa profitieren. Letztere dürften darauf abzielen, die höheren Kosten auszugleichen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,10 €		 Abst. Kursziel*:
35,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,47%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

12:41 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
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20.04.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
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