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Symbol JSTWF

Deutsche Bank AG

JOST Werke Buy

10:51 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Europa und die asiatische-pazifische Region dürften die US-Schwäche beim Lkw-Zulieferer kompensiert haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,50 €		 Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,85%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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