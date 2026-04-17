JOST Werke Aktie
Marktkap. 927,67 Mio. EURDiv. Rendite 2,77%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Europa und die asiatische-pazifische Region dürften die US-Schwäche beim Lkw-Zulieferer kompensiert haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,85%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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