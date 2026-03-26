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Symbol JSTWF

Warburg Research

JOST Werke Buy

12:06 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das Jahr 2025 habe der Nutzfahrzeugzulieferer die Erwartungen übertroffen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die organische Entwicklung sei robust und die Risiken in der Bilanz abgebaut worden./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,95 €		 Abst. Kursziel*:
48,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,59%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.02.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
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