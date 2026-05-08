Aurubis Aktie
Marktkap. 8,15 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 140 auf 180 Euro angehoben. Diese hätten die vorab berichteten Eckdaten und die angehobene Prognose bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzung für den operativen Gewinn des Kupferkonzerns. Zuletzt hätten sich die Aussichten für die Sparten Schwefelsäure und Recycling verbessert. Gleichzeitig blieben die Perspektiven für das Konzentratgeschäft gedämpft./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Halten
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
196,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
194,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|17:56
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
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|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|17:56
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Aurubis Buy
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|Baader Bank
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|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
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|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
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|Aurubis Sell
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|Aurubis Sell
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|DZ BANK
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|Aurubis Hold
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|06.02.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG