DAX 24.350 +0,1%ESt50 5.895 -0,3%MSCI World 4.766 +0,2%Top 10 Crypto 10,33 +0,3%Nas 26.284 +0,1%Bitcoin 69.317 -0,7%Euro 1,1775 +0,0%Öl 105,5 +5,3%Gold 4.716 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Diese Ölpreise halten Experten inzwischen für möglich Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Diese Ölpreise halten Experten inzwischen für möglich
Ausblick: Bayer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Bayer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aurubis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aurubis Aktien-Sparplan
194,40 EUR +9,10 EUR +4,91 %
FSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,15 Mrd. EUR

KGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 676650

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006766504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIAGF

DZ BANK

Aurubis Halten

17:56 Uhr
Aurubis Halten
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
194,40 EUR 9,10 EUR 4,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 140 auf 180 Euro angehoben. Diese hätten die vorab berichteten Eckdaten und die angehobene Prognose bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzung für den operativen Gewinn des Kupferkonzerns. Zuletzt hätten sich die Aussichten für die Sparten Schwefelsäure und Recycling verbessert. Gleichzeitig blieben die Perspektiven für das Konzentratgeschäft gedämpft./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Halten

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
196,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
194,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

17:56 Aurubis Halten DZ BANK
20.04.26 Aurubis Neutral UBS AG
17.04.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.04.26 Aurubis Buy Warburg Research
30.03.26 Aurubis Underweight Morgan Stanley
mehr Analysen

Nachrichten zu Aurubis

dpa-afx Folgen des Nahost-Konflikts Aurubis-Aktie schwächelt: Kupferkonzern sieht Rückenwind durch knappes Schwefelsäure-Angebot Aurubis-Aktie schwächelt: Kupferkonzern sieht Rückenwind durch knappes Schwefelsäure-Angebot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Aurubis auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 180 Euro
dpa-afx WDH/Iran-Krieg: Aurubis sieht Rückenwind durch knappes Schwefelsäure-Angebot
EQS Group EQS-News: Aurubis AG: Aurubis mit verbesserter Performance: gesteigertes Quartalsergebnis und höhere Prognose
dpa-afx Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen - Aktie auf Rekordhoch
dpa-afx ROUNDUP: Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen
Dow Jones Aurubis erhöht Gewinn-Ausblick erneut nach schwächerem 1. Halbjahr
EQS Group EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG hebt Gesamtjahresprognose 2025/26 aufgrund verbesserten Marktausblicks an
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start mit Abgaben
EQS Group EQS-News: Aurubis AG: Aurubis delivers improved performance: Increased quarterly result and higher forecast
EQS Group EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aurubis AG raises 2025/26 full-year forecast based on improved market outlook
EQS Group EQS-News: Aurubis AG: 160 years of Aurubis: Metals for Europe’s industrial future
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Aurubis zu myNews hinzufügen