Aurubis Aktie
Marktkap. 7,07 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach endgültigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal und dem jüngst angehobenen Jahresgewinnausblick von 120 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kupferkonzern sei solide ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Daniel Major am Donnerstagabend. Die Projekte zur Gewinnsteigerung liefen zudem nach Plan./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Neutral
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
170,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
167,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
166,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,16%
|
Analyst Name:
Daniel Major
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|12:21
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10:56
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:51
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12:21
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10:56
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09:51
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10:56
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|12:21
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|09:51
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG