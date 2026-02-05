DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.981 +0,9%MSCI World 4.499 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.785 +1,1%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1812 +0,2%Öl 68,10 +1,2%Gold 4.950 +3,6%
Aurubis Aktie

166,40 EUR +5,10 EUR +3,16 %
STU
Marktkap. 7,07 Mrd. EUR

KGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN wurde kopiert
WKN 676650

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006766504

Symbol wurde kopiert
Symbol AIAGF

UBS AG

Aurubis Neutral

12:21 Uhr
Aurubis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
166,40 EUR 5,10 EUR 3,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach endgültigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal und dem jüngst angehobenen Jahresgewinnausblick von 120 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kupferkonzern sei solide ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Daniel Major am Donnerstagabend. Die Projekte zur Gewinnsteigerung liefen zudem nach Plan./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Neutral

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
167,10 €		 Abst. Kursziel*:
1,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
166,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,16%
Analyst Name:
Daniel Major 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

