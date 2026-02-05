BBVA Aktie
Marktkap. 113,89 Mrd. EURKGV 11,39
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 22,10 auf 21,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Kurzfristig fehle es aber an Auftrieb./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
21,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,57 €
|Abst. Kursziel*:
5,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,50%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
