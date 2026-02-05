DAX 24.616 +0,5%ESt50 5.963 +0,6%MSCI World 4.456 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.739 +4,4%Euro 1,1790 +0,1%Öl 67,53 +0,3%Gold 4.883 +2,2%
Bechtle Aktie

UBS AG

Bechtle Buy

11:56 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
38,84 EUR -3,02 EUR -7,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 50,50 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei gut gewesen, schrieb Christopher Tong am Freitag nach den Zahlen. Aber der vorsichtige Ausblick sei eine Belastung. Die Anleger dürften den Trend aus dem vierten Quartal nicht fortschreiben wollen, auch wenn im ersten Halbjahr nur sehr niedrige Vorjahreshürden warteten./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Bechtle AG

11:56 Bechtle Buy UBS AG
10:56 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

