Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Siemens Energy
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 14: ATOSS Software
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ATOSS Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 13: Tesla
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Zigres / Shutterstock.com
Platz 12: Intesa Sanpaolo
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Intesa Sanpaolo von 6,20 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Quka / Shutterstock.com
Platz 11: Akzo Nobel
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Akzo Nobel N.V.
Platz 10: Siltronic
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: Infineon
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 8: Sartorius
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: SAP
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 6: Heidelberg Materials
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 5: Siemens Healthineers
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: testing / Shutterstock.com
Platz 4: Rheinmetall
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 3: RENK
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 2: Amazon
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 1: Linde
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Linde
