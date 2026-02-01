DAX24.614 +0,5%Est505.963 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +4,2%Nas22.541 -1,6%Bitcoin57.110 +7,0%Euro1,1808 +0,2%Öl67,23 -0,1%Gold4.925 +3,1%
Kaufempfehlungen KW 6

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

06.02.26 13:40 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 26/06: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: Siemens Energy

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 14: ATOSS Software

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ATOSS Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 13: Tesla

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Zigres / Shutterstock.com

Platz 12: Intesa Sanpaolo

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Intesa Sanpaolo von 6,20 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Quka / Shutterstock.com

Platz 11: Akzo Nobel

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Akzo Nobel N.V.

Platz 10: Siltronic

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 9: Infineon

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 8: Sartorius

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: SAP

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 6: Heidelberg Materials

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 5: Siemens Healthineers

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: testing / Shutterstock.com

Platz 4: Rheinmetall

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 3: RENK

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 2: Amazon

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 1: Linde

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Linde

