Bildquellen: valerianic / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 275 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Intesa Sanpaolo von 6,20 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ATOSS Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren

- In eigener Sache -

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus Analysten erhöhen Kursziele für Infineon. Debatte um staatliche Verträge mit Palantir. Stellantis-Aktie bricht nach schwachen Zahlen ein. Siemens und Stadler erhalten Großauftrag. Toyota mit Rekordquartal und neuem CEO. Bechtle mit starkem Schlussquartal. Nordex sichert sich Großaufträge. VINCI übertrifft Erwartungen. Bayer-Medikament Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung