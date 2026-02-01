TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. Februar (vorläufige Fassung)
===
S O N N T A G, 8. Februar 2026
- JP/Vorgezogenen Unterhauswahlen
M O N T A G, 9. Februar 2026
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar
10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen
Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?"
*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft
und Aktivitäten der EZB
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis
*** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der
Gewerkschaft der Lokführer (GdL) bis 13.2.2026
===
