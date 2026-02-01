DAX24.681 +0,8%Est505.989 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +6,3%Nas22.797 +1,1%Bitcoin57.961 +8,5%Euro1,1809 +0,2%Öl68,20 +1,3%Gold4.947 +3,6%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. Februar (vorläufige Fassung)

06.02.26 15:26 Uhr

===

S O N N T A G, 8. Februar 2026

- JP/Vorgezogenen Unterhauswahlen

M O N T A G, 9. Februar 2026

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar

10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar

*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University

*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen

Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?"

*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft

und Aktivitäten der EZB

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis

*** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der

Gewerkschaft der Lokführer (GdL) bis 13.2.2026

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 09:27 ET (14:27 GMT)