DAX24.611 +0,5%Est505.965 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +4,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.910 +6,6%Euro1,1808 +0,2%Öl67,23 -0,1%Gold4.925 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus
Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google! Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anleger verunsichert

D-Wave Quantum-Aktie dreht nach Sektor-Schock durch Shortseller-Bericht ins Plus

06.02.26 13:34 Uhr
NYSE-Aktie D-Wave Quantum stürzt zeitweise ab: Shortseller-Schock belastet den gesamten Sektor | finanzen.net

Die D-Wave-Quantum-Aktie geriet deutlich unter Druck, nachdem ein Shortseller-Bericht zu IonQ den Quantensektor belastete. Am Freitag ist jedoch Erholung in Sicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
15,43 EUR 0,75 EUR 5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IonQ
27,20 EUR 0,70 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Quantum Computing Inc Registered Shs
7,81 USD -1,32 USD -14,46%
Charts|News|Analysen
Rigetti Computing Inc Registered Shs
13,25 EUR -0,05 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Zeitweise sektorweiter Abverkauf nach Vorwürfen gegen IonQ
• D-Wave-Aktie seit Jahresbeginn deutlich im Minus
• Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Wer­bung

D-Wave gerät in den Abwärtsstrudel

Die D-Wave Quantum-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Vortag brach das Papier letztlich um 14,42 Prozent auf 17,21 US-Dollar ein. Im vorbörslichen Handel an der NYSE gewinnt die Aktie jedoch stellenweise 4,02 Prozent auf 17,90 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus dennoch auf rund 34 Prozent. Dabei war das Jahr 2025 noch von einem Kursplus von mehr als 200 Prozent geprägt. Aktuell fehlt es jedoch an neuen unternehmensspezifischen Nachrichten, sodass Anleger vorerst auf frische Impulse warten.

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle ist nicht D-Wave selbst, sondern ein Shortseller-Bericht zu IonQ. Die schweren Vorwürfe von Wolfpack Research gegen den Wettbewerber lösten einen massiven Abverkauf bei IonQ aus und zogen den gesamten Quantensektor in Mitleidenschaft. Anleger trennten sich daraufhin auch von Aktien wie D-Wave, Rigetti und Quantum Computing, obwohl diese nicht im Zentrum der Anschuldigungen stehen. Der Markt reagiert damit weniger auf neue Entwicklungen, sondern verarbeitet weiterhin den Vertrauensschock, der die Branche zuletzt erfasst hat.

Wer­bung

Bewertung bleibt ein Knackpunkt

Unabhängig vom aktuellen Kurseinbruch bleibt die Bewertung von D-Wave ein sensibles Thema, wie "The Motley Fool" berichtet. Zwar hatte das Unternehmen zuletzt mit mehreren operativen Fortschritten auf sich aufmerksam gemacht, doch die Erlöse sind gemessen an der Marktkapitalisierung weiterhin überschaubar. Nach einer starken Rally bis zum 52-Wochen-Hoch von 46,75 US-Dollar im Oktober hat sich die Aktie inzwischen mehr als halbiert. Ohne neue Signale zur Geschäftsentwicklung dominiert derzeit Zurückhaltung unter Investoren.

Analysten trotz Kursschwäche optimistisch

Bemerkenswert ist der Kontrast zwischen der aktuellen Kursentwicklung und Analystenstimmung. Laut TipRanks sprechen sich derzeit alle 13 erfassten Analysten für einen Kauf der D-Wave-Quantum-Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,77 US-Dollar und signalisiert damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 136 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Für Anleger bedeutet das: Während der Markt kurzfristig auf Sicht fährt und neue Impulse abwartet, setzen Analysten weiterhin auf eine langfristige Erholung.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung