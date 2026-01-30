DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -7,7%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.545 -0,6%Euro1,1867 +0,1%Öl66,73 -5,6%Gold4.709 -3,2%
Verkaufsempfehlungen KW 5

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

02.02.26 03:13 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten!

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 26/05: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA

Platz 14: FRIEDRICH VORWERK

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK

Platz 13: DocMorris

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 5,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 12: Intel

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lyao / Shutterstock.com

Platz 11: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 10: K+S

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: K+S

Platz 9: Tesla

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 8: WACKER CHEMIE

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 7: Roche

Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.ch, Bild: Roche

Platz 6: KION

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KION nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: KION GROUP

Platz 5: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet nach Zahlen mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com

Platz 4: Salzgitter

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 27,90 auf 31,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 3: Allianz

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Allianz

Platz 2: H&M

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 138 auf 135 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 1: ABB

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 46 auf 51 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com