Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GEA nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 14: FRIEDRICH VORWERK
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FRIEDRICH VORWERK nach vorläufigen Eckzahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Zur Analyse
Platz 13: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 5,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Intel
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 11: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 10: K+S
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Tesla
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 8: WACKER CHEMIE
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Roche
Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse
Platz 6: KION
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KION nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 5: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet nach Zahlen mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 4: Salzgitter
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 27,90 auf 31,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Allianz
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 2: H&M
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 138 auf 135 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 1: ABB
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 46 auf 51 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
