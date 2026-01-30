Handelstage

Anleger können rund um die Uhr in verschiedenen Märkten investieren und handeln, was zu einem globalen 24-Stunden-Handel führt. Die weltweiten Börsen sind zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Doch nicht an allen Tagen im Jahr ist der Börsenhandel möglich.

• Die Frankfurter Börse bleibt an wichtigen Feiertagen wie Neujahr, Karfreitag und Weihnachten geschlossen

• An einigen Feiertagen handelt die Börse wie gewohnt

• An deutschen Börsenplätzen ist der Handel von Montag bis Freitag offiziell zwischen 9 und 17:30 Uhr möglich, wobei viele Plattformen erweiterte Handelszeiten bis 22 Uhr anbieten



Deutsche Börsen: Von Handelstagen und Handelszeiten

Die Börsenplätze dieser Welt veröffentlichen in aller Regel eigene Handelskalender, die Aufschluss darüber geben, wann der Handel stattfindet und wann nicht. Dennoch unterscheiden sich die Börsenfeiertage auch von Land zu Land. An gesetzlichen Feiertagen sind die Börsen in Deutschland normalerweise geschlossen.

Die Osterwochen: Handelsfreie Tage

Zur Osterzeit ist der Handel an den deutschen Börsenplätzen eingeschränkt. Am Karfreitag, dem 03.04.2026, finden keine Börsenaktivitäten statt. Der Ostermontag, der auf den 06.04.2026 fällt, ist ebenfalls ein Tag, an dem die Börsen in Deutschland ruhen.

Tag der Arbeit: Internationaler Feiertag sorgt für geringen Handel

Der 1. Mai, bekannt als Tag der Arbeit, fällt im Jahr 2026 auf einen Freitag. An diesem Tag, der zur Feier der Arbeiterbewegung dient, bleiben viele Geschäfte, Banken und auch Börsen geschlossen.

3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

Auch am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, findet üblicherweise kein Börsenhandel statt. Da dieser Tag 2026 aber auf einen Samstag fällt, ist dies für das aktuelle Börsenjahr nicht relevant.

Um den Jahreswechsel: Wann der Handel in Deutschland ausbleibt

Ruhiger geht es auch um die Weihnachtszeit zu. Der Heiligabend, der 24.12.2026, fällt auf einen Donnerstag und ist ebenfalls ein handelsfreier Tag. Die beiden darauffolgenden Weihnachtsfeiertage, der 25. und 26. Dezember 2026, sind ebenfalls Feiertage, an denen die Börse geschlossen bleibt.

Zum Jahreswechsel sind die deutschen Börsenplätze traditionell nur eingeschränkt aktiv. Am Mittwoch, dem 30.12.2026, endet der offizielle Handel vorzeitig um 14 Uhr.

Der Silvestertag, der 31.12.2026, fällt auf einen Donnerstag und ist handelsfrei. Ebenso wird am Neujahrstag, dem 01.01.2027, kein Handel stattfinden, dieser fällt auf einen Freitag.

Feiertage, an denen die Börse offen bleibt

An Feiertagen wie Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag oder Fronleichnam bleibt der Handel der deutschen Börsen weiterhin geöffnet, ob regional oder bundesweit, sofern sie nicht auf ein Wochenende fallen.

