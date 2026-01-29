DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,59 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.372 -1,8%Euro1,1929 -0,4%Öl69,81 -1,5%Gold5.175 -3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
IPO: ASTA Energy legt Ausgabepreis für Börsengang fest IPO: ASTA Energy legt Ausgabepreis für Börsengang fest
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- ASTA Energy vor Börsengang -- adidas: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen -- Nordex im Fokus

aktualisiert 30.01.26 07:15 Uhr

Mercedes-Benz hat überarbeitete Version der S-Klasse vorgestellt.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex gab am Donnerstag kräftig nach.

So eröffnete der DAX bereits tiefer und blieb auch anschließend auf rotem Terrain. Am späten Nachmittag wurden die Verluste noch einmal größer. Letztlich ging es 2,07 Prozent auf 24.309,46 Punkten nach unten.
Der TecDAX zog zwar anfänglich noch an, drehte im weiteren Verlauf aber klar ins Minus, wo er den Tag auch 3,86 Prozent schwächer bei 3.579,68 Punkten beendete.

Im Anlegerfokus standen die Geschäftszahlen des DAX-Schwergewichts SAP und die der Deutschen Bank. Europas größter Softwarehersteller SAP will sein Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen und dabei profitabler werden. Mit den Zielsetzungen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr.

Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vom Vorabend bewegte kaum. Die Fed beließ den Leitzins nach drei Senkungen erwartungsgemäß unverändert. Im Blick steht hier weiterhin vor allem die Unabhängigkeit der Fed, die sich den Angriffen von US-Präsident Donald Trump erwehren muss.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

adidas-Aktie gefragt: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt
adidasAppleNordexMicrosoftTeslaMetaIBM

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

29.01.26Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
28.01.26US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
27.01.26DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
26.01.26DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
23.01.26US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten