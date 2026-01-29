Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- ASTA Energy vor Börsengang -- adidas: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen -- Nordex im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex gab am Donnerstag kräftig nach. So eröffnete der DAX bereits tiefer und blieb auch anschließend auf rotem Terrain. Am späten Nachmittag wurden die Verluste noch einmal größer. Letztlich ging es 2,07 Prozent auf 24.309,46 Punkten nach unten.

Der TecDAX zog zwar anfänglich noch an, drehte im weiteren Verlauf aber klar ins Minus, wo er den Tag auch 3,86 Prozent schwächer bei 3.579,68 Punkten beendete. Im Anlegerfokus standen die Geschäftszahlen des DAX-Schwergewichts SAP und die der Deutschen Bank. Europas größter Softwarehersteller SAP will sein Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen und dabei profitabler werden. Mit den Zielsetzungen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr. Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vom Vorabend bewegte kaum. Die Fed beließ den Leitzins nach drei Senkungen erwartungsgemäß unverändert. Im Blick steht hier weiterhin vor allem die Unabhängigkeit der Fed, die sich den Angriffen von US-Präsident Donald Trump erwehren muss. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an den europäischen Börsen ergriffen am Donnerstag die Flucht. So startete der EURO STOXX 50 fester und stand auch im Anschluss im Plus. Am Nachmittag drehte er jedoch in Minus, wo er auch aus dem Handel ging. Sein Schlussstand: 5.888,43 (-0,75 Prozent). Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen bei ihrer Sitzung im Januar nicht angetastet. Wie die Währungshüter am Mittwoch mitteilten, liegt der wichtige Zinssatz somit weiterhin in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent. Diese Entscheidung war am Markt allgemein erwartet worden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag uneins. Der Dow Jones startete etwas tiefer und legte anschließend leicht zu. Im Verlauf schwankte er zwischen Gewinn- und Verlustzone und notierte letztlich 0,11 Prozent höher bei 49.071,56 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls etwas niedriger und fiel im Laufe des Tages etwas deutlicher zurück. Er beendete die Sitzung 0,72 Prozent im Minus bei 23.685,12 Zählern. Am Donnerstag gab es erneut eine Flut an Geschäftszahlen zu verarbeiten. Dabei wurde einmal mehr deutlich, "dass wir kein einheitliches Wachstum für alle Technologieunternehmen sehen", kommentierte Rory McPherson, Chief Investment Officer bei Magnus Financial Discretionary Management gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zwar seien die Investitionsausgaben branchenweit gestiegen, doch "der Markt belohnt einfach die Fähigkeit, diese zu monetarisieren, während er Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind, mit Fragezeichen versieht". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken