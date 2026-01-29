DAX aktuell

Am Freitag zeichnet sich für den DAX ein fester Auftakt ab. Abermals haben Anleger die Folgen der Berichssaison im Blick.

Der DAX hatte am Vortag 2,07 Prozent schwächer geschlossen und war bei 24.309,46 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Freitag könnte eine leichte Gegenbewegung einsetzen und für überschaubare Startgewinne sorgen.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Berichtssaison wirkt weiter nach

Auf Wochensicht hat der DAX gemessen an der vorbörslichen Indikation rund 2 Prozent verloren. Ob die Bilanz für den turbulenten Börsen-Monat Januar positiv ausfällt, steht aktuell auf Messers Schneide.

Positive Impluse kommen von den US-Börsen, die am Donnerstag im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wettmachen konnten. Apple hat zudem nachbörslich mit seinen Zahlen für gute Laune gesorgt.

Auch hierzulande macht die Berichtssaison Kurse: Der Sportartikelhersteller adidas hat mehr verdient und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt enttäuscht.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX