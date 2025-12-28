iKonzern mit Zahlen

Der Technologiegigant Apple hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert.

Die Popularität der neuen iPhone-Modellreihe im vergangenen Weihnachtsgeschäft hat Apple ein Rekordquartal beschert. Der Konzern verdiente in drei Monaten unter dem Strich gut 42 Milliarden Dollar (knapp 35,2 Mrd Euro). Das war ein Gewinnanstieg von knapp 16 Prozent im Jahresvergleich. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 US-Dollar, nachdem das EPS im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch bei 2,40 US-Dollar gelegen hatte. Damit schlug sich Apple auf Ergebnisseite besser als erwartet: Analysten hatten zuvor für den Gewinn je Aktie einen Wert von 2,68 US-Dollar in Aussicht gestellt. Der Quartalsumsatz stieg ebenfalls um rund 16 Prozent auf 143,8 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Entwicklung der Erlöse fiel somit besser als die Prognosen aus: Experten hatten zuvor einen Umsatz von 138,4 Milliarden Euro im für Apple überaus wichtigen Weihnachtsquartal erwartet.

Das iPhone-Geschäft sprang im Jahresvergleich um 23 Prozent auf den Bestwert von 85,3 Milliarden Dollar hoch. Der Konzern nennt schon seit längerer Zeit keine Stückzahlen mehr. Nach Berechnungen von Marktforschern stieß Apple im vergangenen Jahr mit dem iPhone den langjährigen Smartphone-Marktführer Samsung vom Thron.

Anleger schicken die Apple-Aktie nach der Zahlenvorlage im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 0,85 Prozent auf 260,48 US-Dollar hoch.

