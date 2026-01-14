DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,93 -6,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin70.269 -5,6%Euro1,1969 +0,1%Öl70,65 +2,8%Gold5.405 -0,2%
NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

29.01.26 22:33 Uhr
Mit dem NASDAQ Composite ging es heute abwärts.

Zum Handelsende fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,72 Prozent auf 23.685,12 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,111 Prozent auf 23.830,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23.857,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.232,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.840,55 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,662 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.474,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.958,47 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 19.632,32 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,93 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23.988,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.916,83 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 40,97 Prozent auf 0,51 USD), Modine Manufacturing (+ 20,30 Prozent auf 176,72 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 14,60 Prozent auf 4,63 USD), Innodata (+ 14,36 Prozent auf 63,86 USD) und First Financial Bancorp (+ 5,88 Prozent auf 28,80 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-13,53 Prozent auf 2,30 USD), Microsoft (-9,99 Prozent auf 433,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,63 Prozent auf 143,19 USD), Pegasystems (-9,58 Prozent auf 44,62 USD) und Microvision (-7,67 Prozent auf 0,85 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.745.859 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,825 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

