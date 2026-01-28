DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -1,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.631 -1,1%Euro1,1971 +0,1%Öl69,00 +0,4%Gold5.537 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wettlauf der KI-Startups

Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an

29.01.26 03:15 Uhr
Claude-Entwickler Anthropic-Aktie: Bericht sieht neue Finanzierungsrunde bei 350 Milliarden US-Dollar Bewertung | finanzen.net

Anthropic strebt eine Finanzierungsrunde über 10 Milliarden US-Dollar an. Die anvisierte Bewertung würde das Unternehmen zu einem der wertvollsten privaten Tech-Firmen der Welt machen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
281,30 EUR 3,05 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
204,00 EUR 0,15 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
403,55 EUR 4,50 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,38 EUR 3,56 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Anthropic plant eine Finanzierungsrunde über 10 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar
• Die angestrebte Bewertung entspricht nahezu einer Verdopplung gegenüber der Runde vom September 2025
• Amazon ist mit rund 8 Milliarden US-Dollar der größte Investor des Unternehmens

Wer­bung

350 Milliarden US-Dollar: Bewertung fast verdoppelt

Anthropic, der Entwickler des KI-Chatbots Claude, plant eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar. Das berichtete das Wall Street Journal am 7. Januar 2026 unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die angestrebte Bewertung entspräche nahezu einer Verdopplung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde vom September 2025, als Anthropic 13 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 183 Milliarden US-Dollar einsammelte. Die neue Runde soll vom singapurischen Staatsfonds GIC und dem Investmentunternehmen Coatue Management angeführt werden. Wie aus dem Wall-Street-Journal-Bericht hervorgeht, könnte der Abschluss binnen weniger Wochen erfolgen, wobei sich die finale Summe und die Konditionen noch ändern könnten.

Großinvestoren und milliardenschwere Partnerschaften

Anthropic zählt bereits mehrere Tech-Giganten zu seinen Großaktionären. Amazon hat insgesamt rund 8 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investiert und ist damit der größte Geldgeber. Google hält laut TechCrunch etwa 14 Prozent der Anteile nach Investments von rund 3 Milliarden US-Dollar.

Wer­bung

Zusätzlich zur geplanten Finanzierungsrunde kündigten Microsoft und NVIDIA im November 2025 ein separates Investment von bis zu 15 Milliarden US-Dollar an. Im Gegenzug soll Anthropic Rechenkapazitäten im Wert von 30 Milliarden US-Dollar über Microsoft Azure beziehen, die auf NVIDIA-Chips laufen. Anthropic lehnte gegenüber Reuters eine Stellungnahme zu den aktuellen Finanzierungsplänen ab.

IPO-Vorbereitungen und Wettbewerb im KI-Markt

Die neue Finanzierungsrunde könnte eine der letzten vor einem möglichen Börsengang sein. Wie Reuters unter Berufung auf die Financial Times berichtete, hat Anthropic die Anwaltskanzlei Wilson Sonsini engagiert, um einen Börsengang vorzubereiten, der bereits 2026 stattfinden könnte. Ein Anthropic-Sprecher erklärte damals gegenüber Reuters, das Unternehmen habe noch nicht entschieden, ob und wann es an die Börse gehen werde.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet, darunter CEO Dario Amodei. Das Unternehmen hat sich mit seinen Claude-Modellen insbesondere bei Entwicklern für Programmieraufgaben einen Namen gemacht. Der Hauptkonkurrent OpenAI wird derzeit mit rund 500 Milliarden US-Dollar bewertet und plant laut Berichten einen Börsengang bei einer Bewertung von bis zu 830 Milliarden US-Dollar.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Mehaniq / Shutterstock.com, Den Rise / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen