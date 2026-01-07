Tech-IPOs im Rückblick

Nach einer Flaute bei Tech-Börsengängen nahm die IPO-Aktivität 2025 wieder zu. Doch nicht alle Neuemissionen konnten Anleger bis zum Jahresende überzeugen.

• Kursentwicklungen nach dem Börsendebüt fielen 2025 sehr unterschiedlich aus

• Unternehmen trotz starker Starts teils mit deutlichen Kursverlusten

• Nur ein Unternehmen mit positiver Performance



Nach einer längeren Phase, die von Zurückhaltung bei Börsengängen von Tech-Unternehmen infolge von Inflations- und Rezessionssorgen geprägt war, nahm die IPO-Aktivität 2025 wieder leicht zu. Zur Riege der Tech-IPOs 2025 gehörten unter anderem CoreWeave, Circle, Figma, Chime und Netskope. Doch wie entwickelten sich die Aktien nach ihren Börsendebüts im vergangenen Jahr?

Circle-Aktie

Anfang Juni startete die Circle Internet Group, Herausgeber des Stablecoins USD Coin (USDC), an der New Yorker Börse. Das Unternehmen hatte ursprünglich geplant, im Rahmen des Börsengangs 24 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 24 bis 26 US-Dollar pro Stück zu platzieren. Da die Nachfrage die Erwartungen bei Weitem übertraf, erhöhte Circle mehrfach das Emissionsvolumen und die Preisspanne. Schließlich wurden 34 Millionen Aktien zu einem Emissionspreis von 31 US-Dollar ausgegeben. Der Emissionspreis lag damit deutlich über der ursprünglichen Preisspanne. Am ersten Handelstag an der NYSE ging es dann noch weiter nach oben: Die Circle-Aktie notierte zum Ende ihres ersten Börsentages letztlich bei 83,23 US-Dollar und damit 168,48 Prozent über ihrem Ausgabepreis.

In den darauf folgenden Wochen erreichte die Circle-Aktie ihr bisheriges Allzeithoch bei 298,99 US-Dollar. Seither verlor die Aktie jedoch auch wieder deutlich an Wert, sodass sie das Jahr 2025 rund 4,7 Prozent unter dem Schlusskurs des ersten Handelstages bei 79,30 US-Dollar beendete. Die Marktkapitalisierung belief sich auf 18,67 Milliarden US-Dollar.

Figma-Aktie

Ende Juli wagte der Webdesign-Spezialist Figma den Sprung an die US-Börse NYSE. Das Unternehmen platzierte rund 36,94 Millionen Aktien zu einem Preis von 33 US-Dollar, der auch hier deutlich über der ursprünglich geplanten Spanne von 25 bis 28 US-Dollar lag. Der Eröffnungspreis lag dann sogar bei 85 US-Dollar und damit rund 174 Prozent über dem erwarteten Ausgabepreis, was laut Forbes einem Emissionserlös von über 1,2 Milliarden US-Dollar entsprach. Schlussendlich lag der Preis einer Figma-Aktie am ersten Handelstag dann bei 117,59 US-Dollar. Bei 142,92 US-Dollar erreichten die Papiere ihre bisherige Bestmarke - seither fielen sie jedoch deutlich zurück.

Seit ihrem Börsendebüt haben die Anteilsscheine rund 68,2 Prozent an Wert verloren und kosteten zum Jahresende 2025 nur noch 37,37 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung belief sich auf 18,52 Milliarden US-Dollar.

Chime-Aktie

Das in San Francisco ansässige Fintech-Unternehmen Chime startete Mitte Juni an der US-Techbörse Nasdaq. Die Aktie des in San Francisco ansässigen Unternehmens eröffnete bei 43 Dollar und damit 59 Prozent über dem Ausgabepreis von 27 US-Dollar. Damit wurde die digitale Bank mit 18,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen verkaufte zusammen mit einigen seiner Investoren 32 Millionen Aktien zu einem Preis über der vermarkteten Spanne, um 864 Millionen Dollar beim Börsengang einzunehmen. Bereits bis zum Ende des ersten Handelstages ließ der anfängliche Hype jedoch etwas nach und das Papier schloss bei 37,11 US-Dollar unterhalb des Erstkurses.

Inzwischen ist die anfängliche Euphorie auch hier komplett verflogen: Die Chime-Aktie hat seit ihrem Börsengang im Juni bis zum Jahresende 2025 rund 32 Prozent verloren und kostete 25,17 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung belief sich noch auf 9,43 Milliarden US-Dollar.

Netskope-Aktie

Das Cybersicherheitsunternehmen Netskope erreichte bei seinem Debüt an der Nasdaq eine Bewertung von 8,79 Milliarden US-Dollar. Die Aktien starteten bei 23 US-Dollar pro Stück und lagen damit deutlich über dem Ausgabepreis von 19 US-Dollar. Das Unternehmen verkaufte bei seinem Börsengang 47,8 Millionen Aktien am oberen Ende seiner angehobenen Preisspanne von 17 bis 19 US-Dollar pro Stück und erzielte einen Erlös von 908,2 Millionen US-Dollar. Zum Ende des ersten Börsentages kostete eine Netskope-Aktie noch 22,49 US-Dollar. Das Unternehmen profitiert davon, dass Unternehmen ihre Ausgaben für Unternehmenssicherheit erhöhen. "KI ist sozusagen unser Spezialgebiet ... wir sichern sie und ermöglichen es Unternehmen, sie zu nutzen, indem wir Schutzmaßnahmen um sie herum errichten", sagte Sanjay Beri, CEO von Netskope, in einem Interview mit Reuters.

Seit ihrem Börsengang hat die Netskope-Aktie allerdings rund 22 Prozent verloren und kostete Ende 2025 noch 17,54 US-Dollar. Damit kam das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,97 Milliarden US-Dollar.

CoreWeave-Aktie

CoreWeave feierte im März 2025 sein Debüt an der US-Techbörse Nasdaq. Die Erwartungen waren im Vorfeld gedämpft: Der IPO-Preis der CoreWeave-Aktien wurde auf 40 US-Dollar festgelegt, was deutlich unterhalb der ursprünglich anvisierten Ausgabespanne von 47 bis 55 US-Dollar lag. Darüber hinaus brachte CoreWeave auch nicht so viele Aktien unter die Anleger, wie erhofft. Mit 37,5 Millionen Aktien wurden 23 Prozent weniger Aktien als geplant verkauft. Im Rahmen des Börsengangs nahm CoreWeave 1,5 Milliarden US-Dollar ein; das Unternehmen wurde mit 23 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Erstkurs der Coreweave-Aktie belief sich auf 39 US-Dollar. Zum Schluss des ersten Handelstages tendierte das Papier im NASDAQ-Handel bei 40 US-Dollar und damit auf dem Emissionspreis.

Bis zum Jahresende 2025 konnten die Anteilsscheine des KI-Cloud-Unternehmens jedoch deutlich zulegen: Sie notierten rund 79 Prozent über ihrem Ausgabepreis bei 71,61 US-Dollar. Ende Dezember kam das Unternehmen damit auf einen Marktkapitalisierung in Höhe von 35,68 Milliarden US-Dollar.

Von den fünf Unternehmen konnte also lediglich CoreWeave nach dem Ende des ersten Handelstages bis zum Jahresende 2025 noch eine positive Performance vorweisen, während die Verluste bei den restlichen Debütanten sehr unterschiedlich ausfielen.

Redaktion finanzen.net